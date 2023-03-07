Кутукова (Давыдова) Агаѳія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутукова (Давыдова) Агаѳія

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1818

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Киндеринъ Давыдъ

Мать: Киндерина Марфа

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1841

Сын: Туленковъ Федоръ

Отец ребёнка: Туленковъ Парѳенъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1843

Сын: Туленковъ Егоръ

Отец ребёнка: Туленковъ Парѳенъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Туленкова Анна

Отец ребёнка: Туленковъ Парѳенъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Ѵпатова Наталія

Отец ребёнка: Туленковъ Парѳенъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Проломова Анисья

Отец ребёнка: Туленковъ Парѳенъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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