Кутукова (Давыдова) Агаѳія
Место рождения
Дата рождения1818
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Киндеринъ Давыдъ
Мать: Киндерина Марфа
Рождение ребёнка
1841
Сын: Туленковъ Федоръ
Отец ребёнка: Туленковъ Парѳенъ
Рождение ребёнка
1843
Сын: Туленковъ Егоръ
Отец ребёнка: Туленковъ Парѳенъ
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Туленкова Анна
Отец ребёнка: Туленковъ Парѳенъ
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Ѵпатова Наталія
Отец ребёнка: Туленковъ Парѳенъ
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Проломова Анисья
Отец ребёнка: Туленковъ Парѳенъ