Трофимовъ Сильвестръ
Место рождения
Дата рождения01.01.1861
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1861
Отец: Трофимовъ Максимъ
Мать: Трофимова Христинія
Рождение ребёнка
11.01.1881
Сын: Трофимовъ Петръ
Мать ребёнка: Трофимова Ульяна
пос. Березовский
Рождение ребёнка
26.05.1885
Сын: Трофимовъ Їоаннъ
Мать ребёнка: Трофимова Ульяна
Рождение ребёнка
20.06.1892
Сын: Трофимовъ Федоръ
Мать ребёнка: Трофимова Ульяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Трофимова Ульяна