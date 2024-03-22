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Трофимовъ Сильвестръ

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.01.1861

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1861

Отец: Трофимовъ Максимъ

Мать: Трофимова Христинія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.01.1881

Сын: Трофимовъ Петръ

Мать ребёнка: Трофимова Ульяна

пос. Березовский
Рождение ребёнка
26.05.1885

Сын: Трофимовъ Їоаннъ

Мать ребёнка: Трофимова Ульяна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.06.1892

Сын: Трофимовъ Федоръ

Мать ребёнка: Трофимова Ульяна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трофимова Ульяна

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