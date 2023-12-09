Клепинов (Клепиков) Константин Сергеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клепинов (Клепиков) Константин Сергеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Сын: Клепинов Савостьян Константинов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1817

Сын: Клепинов Лука Константинов

Мать ребёнка: не указана

Новоалександровка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Клепинов Кузьма Константинов

Мать ребёнка: не указана

Новоалександровка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
1855
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