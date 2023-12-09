Клепинов (Клепиков) Константин Сергеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смерти1855
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1815
Сын: Клепинов Савостьян Константинов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1817
Сын: Клепинов Лука Константинов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1832
Сын: Клепинов Кузьма Константинов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1855