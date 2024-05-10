Клепинов Савостьян Константинов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Клепинов (Клепиков) Константин Сергеев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Мякотных (Клепинова) Александра Савастьянова
Мать ребёнка: Клепинова Февронья Акимова
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: (Клипикова) Евдокия Савостьянова
Мать ребёнка: Клепинова Февронья Акимова
Рождение ребёнка
1852
Сын: Клепинов Илья Савостьянов
Мать ребёнка: Клепинова Февронья Акимова
Смерть
Неизвестно