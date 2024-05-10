Клепинов Савостьян Константинов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клепинов Савостьян Константинов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Клепинов (Клепиков) Константин Сергеев

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клепинова Февронья Акимова

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Мякотных (Клепинова) Александра Савастьянова

Мать ребёнка: Клепинова Февронья Акимова

Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: (Клипикова) Евдокия Савостьянова

Мать ребёнка: Клепинова Февронья Акимова

Рождение ребёнка
1852

Сын: Клепинов Илья Савостьянов

Мать ребёнка: Клепинова Февронья Акимова

Смерть
Неизвестно

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