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Клепинов Лука Константинов

Место рождения

Новоалександровка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Клепинов (Клепиков) Константин Сергеев

Мать: не указана

Новоалександровка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клепинова Марья Михайлова

Рождение ребёнка
1843

Сын: Клепинов Василий Лукьянов

Мать ребёнка: не указана

Новоалександровка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Клепинова) Марфа Лукьянова

Мать ребёнка: не указана

Новоалександровка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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