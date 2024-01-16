Клепинов Лука Константинов
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Клепинов (Клепиков) Константин Сергеев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1843
Сын: Клепинов Василий Лукьянов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Клепинова) Марфа Лукьянова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно