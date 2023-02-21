Петров Константин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1898
Дочь: Терентьева Устинья
Мать ребёнка: Петрова Ольга
Смоленская губерния, Рославль
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Петрова Ольга
Смоленская губерния, Рославль
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рывкин Елена
Мать ребёнка: Петрова Ольга
Смоленская губерния, Рославль
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петров Никита
Мать ребёнка: Петрова Ольга
Смоленская губерния, Рославль
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ливкович Мария
Мать ребёнка: Петрова Ольга
Смоленская губерния, Рославль
Смерть
Неизвестно