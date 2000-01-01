Рывкин (Петрова) Елена
Место рожденияСмоленская губерния, Рославль
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петров Константин
Мать: Петрова Ольга
Смоленская губерния, Рославль
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рывкин Ефим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рывкин Ефим
Смерть
Неизвестно