Петрова Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетрова Ольга

Петрова Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1898

Дочь: Терентьева Устинья

Отец ребёнка: Петров Константин

Смоленская губерния, Рославль
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Петров Константин

Смоленская губерния, Рославль
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рывкин Елена

Отец ребёнка: Петров Константин

Смоленская губерния, Рославль
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Никита

Отец ребёнка: Петров Константин

Смоленская губерния, Рославль
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ливкович Мария

Отец ребёнка: Петров Константин

Смоленская губерния, Рославль
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close