Терентьева (Петрова) Устинья
Место рожденияСмоленская губерния, Рославль
Дата рожденияОколо 1898
Дата смерти27.05.1981
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1898
Отец: Петров Константин
Мать: Петрова Ольга
Смоленская губерния, Рославль
Рождение ребёнка
01.01.1934
Дочь: Половинкина Лидия
Отец ребёнка: Терентьев Илья
Рождение ребёнка
1938
Сын: Терентьев Владимир
Отец ребёнка: Терентьев Илья
Смерть
27.05.1981
Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, г. Пушкин, Казанское кладбище