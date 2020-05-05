Терентьева (Петрова) Устинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терентьева (Петрова) Устинья

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Место рождения

Смоленская губерния, Рославль

Дата рождения

Около 1898

Дата смерти

27.05.1981

Пол

Женский

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1898

Отец: Петров Константин

Мать: Петрова Ольга

Смоленская губерния, Рославль
Рождение ребёнка
01.01.1934

Дочь: Половинкина Лидия

Отец ребёнка: Терентьев Илья

Рождение ребёнка
1938

Сын: Терентьев Владимир

Отец ребёнка: Терентьев Илья

Смерть
27.05.1981
Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, г. Пушкин, Казанское кладбище
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