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Матрона (Михайлова)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.05.1837

Дочь: Гликерия Титова

Отец ребёнка: Тит Анисимов

сельцо Заики ( д.Скураты ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.08.1839

Сын: Матвей Титов

Отец ребёнка: Тит Анисимов

сельцо Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Евдокия Титова

Отец ребёнка: Тит Анисимов

Рождение ребёнка
30.07.1843

Сын: Евдоким Титов

Отец ребёнка: Тит Анисимов

д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.11.1846

Дочь: Матрона Титова

Отец ребёнка: Тит Анисимов

сельцо Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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