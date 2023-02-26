Матрона (Михайлова)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.05.1837
Дочь: Гликерия Титова
Отец ребёнка: Тит Анисимов
сельцо Заики ( д.Скураты ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.08.1839
Сын: Матвей Титов
Отец ребёнка: Тит Анисимов
сельцо Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Евдокия Титова
Отец ребёнка: Тит Анисимов
Рождение ребёнка
30.07.1843
Сын: Евдоким Титов
Отец ребёнка: Тит Анисимов
д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.11.1846
Дочь: Матрона Титова
Отец ребёнка: Тит Анисимов
сельцо Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно