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Гликерия Титова

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Место рождения

сельцо Заики ( д.Скураты ) Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

04.05.1837

Дата смерти

07.04.1859

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1837

Отец: Тит Анисимов

Мать: Матрона (Михайлова)

сельцо Заики ( д.Скураты ) Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.11.1856

Муж: Пётр Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.08.1857

Сын: Захарий Петров

Отец ребёнка: Пётр Андреев

д.Трубки
Рождение ребёнка
17.11.1858

Дочь: Екатерина Петрова

Отец ребёнка: Пётр Андреев

д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
07.04.1859
д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
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