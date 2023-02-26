Гликерия Титова
Место рождениясельцо Заики ( д.Скураты ) Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения04.05.1837
Дата смерти07.04.1859
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1837
Отец: Тит Анисимов
Мать: Матрона (Михайлова)
сельцо Заики ( д.Скураты ) Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.11.1856
Муж: Пётр Андреев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.08.1857
Сын: Захарий Петров
Отец ребёнка: Пётр Андреев
д.Трубки
Рождение ребёнка
17.11.1858
Дочь: Екатерина Петрова
Отец ребёнка: Пётр Андреев
д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
07.04.1859
д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.