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Василий Лукьянов

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Место рождения

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: Анна Сергеева

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Шаталин Григорий Васильев

Мать ребёнка: ?

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Шаталин Парфён Васильев

Мать ребёнка: ?

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Матрёна Васильева

Мать ребёнка: ?

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Михайла Васильев

Мать ребёнка: ?

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Герасим Васильев

Мать ребёнка: ?

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
59
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
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