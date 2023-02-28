Василий Лукьянов
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: Анна Сергеева
Рождение ребёнка
1834
Сын: Шаталин Григорий Васильев
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Матрёна Васильева
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1844
Сын: Михайла Васильев
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1846
Сын: Герасим Васильев
Мать ребёнка: ?
Место жительства
1858
59
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно