Анна Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Сергеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Лукерья Лукьянова

Отец ребёнка: не указан

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Василий Лукьянов

Отец ребёнка: не указан

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
59
Смерть
Неизвестно

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