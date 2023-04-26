Анна Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Лукерья Лукьянова
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1810
Сын: Василий Лукьянов
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
1858
59
Смерть
Неизвестно