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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Лукьянов

Рождение ребёнка
1834

Сын: Шаталин Григорий Васильев

Отец ребёнка: Василий Лукьянов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Шаталин Парфён Васильев

Отец ребёнка: Василий Лукьянов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Матрёна Васильева

Отец ребёнка: Василий Лукьянов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Михайла Васильев

Отец ребёнка: Василий Лукьянов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Герасим Васильев

Отец ребёнка: Василий Лукьянов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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