?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Лукьянов
Рождение ребёнка
1834
Сын: Шаталин Григорий Васильев
Отец ребёнка: Василий Лукьянов
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Василий Лукьянов
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Матрёна Васильева
Отец ребёнка: Василий Лукьянов
Рождение ребёнка
1844
Сын: Михайла Васильев
Отец ребёнка: Василий Лукьянов
Рождение ребёнка
1846
Сын: Герасим Васильев
Отец ребёнка: Василий Лукьянов
Смерть
Неизвестно