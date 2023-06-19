Кондратенко Иван Давидович
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Рождение ребёнка
1827
Сын: Кондратенко Платон Иванович
Мать ребёнка: Кондратенко Варвара Тимофеевна
Бракосочетание
До 1827
Рождение ребёнка
1832
Сын: Кондратенко Семен Иванович
Мать ребёнка: Кондратенко Варвара Тимофеевна
Рождение ребёнка
1837
Сын: Кондратенко Евдоким Иванович
Мать ребёнка: Кондратенко Варвара Тимофеевна
Рождение ребёнка
1842
Сын: Кондратенко Иван Иванович
Мать ребёнка: Кондратенко Варвара Тимофеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно