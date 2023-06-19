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Кондратенко Иван Давидович

Место рождения

Гнилица, Харківська область

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Кондратенко Давид Герасимович

Мать: Кондратенко Дарья Григорьевна

Гнилица, Харківська область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Кондратенко Платон Иванович

Мать ребёнка: Кондратенко Варвара Тимофеевна

Гнилица, Харківська область
Бракосочетание
До 1827

Жена: Кондратенко Варвара Тимофеевна

Рождение ребёнка
1832

Сын: Кондратенко Семен Иванович

Мать ребёнка: Кондратенко Варвара Тимофеевна

Гнилица, Харківська область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Кондратенко Евдоким Иванович

Мать ребёнка: Кондратенко Варвара Тимофеевна

Гнилица, Харківська область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Кондратенко Иван Иванович

Мать ребёнка: Кондратенко Варвара Тимофеевна

Гнилица, Харківська область
Место жительства
Неизвестно
Гнилица, Харківська область
Смерть
Неизвестно