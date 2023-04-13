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Кондратенко Дарья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

До 1807

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1807

Сын: Кондратенко Иван Давидович

Отец ребёнка: Кондратенко Давид Герасимович

Гнилица, Харківська область
Бракосочетание
До 1807

Муж: Кондратенко Давид Герасимович

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Дарья Давидовна

Отец ребёнка: Кондратенко Давид Герасимович

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Ирина Давидовна

Отец ребёнка: Кондратенко Давид Герасимович

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Татьяна Давидовна

Отец ребёнка: Кондратенко Давид Герасимович

Место жительства
Неизвестно
Гнилица, Харківська область
Смерть
До 1807