Кондратенко Дарья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смертиДо 1807
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1807
Сын: Кондратенко Иван Давидович
Отец ребёнка: Кондратенко Давид Герасимович
Бракосочетание
До 1807
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Дарья Давидовна
Отец ребёнка: Кондратенко Давид Герасимович
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Ирина Давидовна
Отец ребёнка: Кондратенко Давид Герасимович
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Татьяна Давидовна
Отец ребёнка: Кондратенко Давид Герасимович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1807