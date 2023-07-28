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Кондратенко Семен Иванович

Место рождения

Гнилица, Харківська область

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Кондратенко Иван Давидович

Мать: Кондратенко Варвара Тимофеевна

Гнилица, Харківська область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Кондратенко Петр Семенович

Мать ребёнка: Кондратенко Ксения Кузьминична

Гнилица, Харківська область
Бракосочетание
До 1856

Жена: Кондратенко Ксения Кузьминична

Рождение ребёнка
1865

Сын: Кондратенко Нестор Семенович

Мать ребёнка: Кондратенко Ксения Кузьминична

Гнилица, Харківська область
Место жительства
Неизвестно
Гнилица, Харківська область
Смерть
Неизвестно