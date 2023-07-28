Кондратенко Семен Иванович
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Рождение ребёнка
1856
Сын: Кондратенко Петр Семенович
Мать ребёнка: Кондратенко Ксения Кузьминична
Бракосочетание
До 1856
Рождение ребёнка
1865
Сын: Кондратенко Нестор Семенович
Мать ребёнка: Кондратенко Ксения Кузьминична
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно