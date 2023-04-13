Кондратенко Варвара Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Сын: Кондратенко Платон Иванович
Отец ребёнка: Кондратенко Иван Давидович
Бракосочетание
До 1827
Рождение ребёнка
1832
Сын: Кондратенко Семен Иванович
Отец ребёнка: Кондратенко Иван Давидович
Рождение ребёнка
1837
Сын: Кондратенко Евдоким Иванович
Отец ребёнка: Кондратенко Иван Давидович
Рождение ребёнка
1842
Сын: Кондратенко Иван Иванович
Отец ребёнка: Кондратенко Иван Давидович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно