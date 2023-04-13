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Кондратенко Варвара Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Кондратенко Платон Иванович

Отец ребёнка: Кондратенко Иван Давидович

Гнилица, Харківська область
Бракосочетание
До 1827

Муж: Кондратенко Иван Давидович

Рождение ребёнка
1832

Сын: Кондратенко Семен Иванович

Отец ребёнка: Кондратенко Иван Давидович

Гнилица, Харківська область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Кондратенко Евдоким Иванович

Отец ребёнка: Кондратенко Иван Давидович

Гнилица, Харківська область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Кондратенко Иван Иванович

Отец ребёнка: Кондратенко Иван Давидович

Гнилица, Харківська область
Место жительства
Неизвестно
Гнилица, Харківська область
Смерть
Неизвестно