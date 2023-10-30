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Барьяхтар Петр Дмитриевич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849

Отец: Барьяхтар Дмитрий Федорович

Мать: Барьяхтар Прасковья Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1872

Дочь: Черкас Анастасия Петровна

Мать ребёнка: Барьяхтар Агафья Константиновна

Бракосочетание
22.10.1873

Жена: Барьяхтар Агафья Константиновна

Николаевская церковь,м/к-1873г.,лист-27,зап.-9,ГАДО,Ф - 426-1-2
Рождение ребёнка
01.05.1878

Дочь: Александра Петровна

Мать ребёнка: Барьяхтар Агафья Константиновна

Николаевская церковь,м/у-1879г.,лист-96,зап.-11,ГАДО,Ф - 426-1-3
Рождение ребёнка
Около 1881

Сын: Барьяхтар Федор Петрович

Мать ребёнка: Барьяхтар Агафья Константиновна

Рождение ребёнка
Около 1884

Сын: Барьяхтар Константин Петрович

Мать ребёнка: Барьяхтар Агафья Константиновна

Рождение ребёнка
01.11.1886

Сын: Барьяхтар Георгий Петрович

Мать ребёнка: Барьяхтар Агафья Константиновна

Николаевская церковь,м/к-1886г.,лист-19,зап.-47,ГАДО,Ф - 426-1-5
Рождение ребёнка
1892

Сын: Барьяхтар Алексей Петрович

Мать ребёнка: Барьяхтар Агафья Константиновна

Смерть
Неизвестно
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