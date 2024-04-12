Барьяхтар Прасковья Федоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Барьяхтар Петр Дмитриевич
Отец ребёнка: Барьяхтар Дмитрий Федорович
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Барьяхтар Федор Дмитриевич
Отец ребёнка: Барьяхтар Дмитрий Федорович
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Барьяхтар Георгий Дмитриевич
Отец ребёнка: Барьяхтар Дмитрий Федорович
Смерть
Неизвестно