Барьяхтар Прасковья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барьяхтар Прасковья Федоровна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Барьяхтар Петр Дмитриевич

Отец ребёнка: Барьяхтар Дмитрий Федорович

Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Барьяхтар Федор Дмитриевич

Отец ребёнка: Барьяхтар Дмитрий Федорович

Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Барьяхтар Георгий Дмитриевич

Отец ребёнка: Барьяхтар Дмитрий Федорович

Смерть
Неизвестно
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