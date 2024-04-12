Барьяхтар Константин Петрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884
Бракосочетание
27.01.1903
Николаевская церковь,М/К-1903г.,лист-185,зап.-5,ГАДО,Ф - 426-1-9.
Рождение ребёнка
19.10.1907
Сын: Барьяхтар Константин Константинович
Мать ребёнка: Барьяхтар Василиса Михайловна
ГАДО , Ф - 426-1-11, Николаевская церковь м/к-1907г.,лист-35,зап.-74
Смерть
Неизвестно