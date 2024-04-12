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Барьяхтар Константин Петрович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884

Отец: Барьяхтар Петр Дмитриевич

Мать: Барьяхтар Агафья Константиновна

Бракосочетание
27.01.1903

Жена: Барьяхтар Василиса Михайловна

Николаевская церковь,М/К-1903г.,лист-185,зап.-5,ГАДО,Ф - 426-1-9.
Рождение ребёнка
19.10.1907

Сын: Барьяхтар Константин Константинович

Мать ребёнка: Барьяхтар Василиса Михайловна

ГАДО , Ф - 426-1-11, Николаевская церковь м/к-1907г.,лист-35,зап.-74
Смерть
Неизвестно
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