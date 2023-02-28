Козлов Семен Алексеевич
Место рождения
Дата рождения01.02.1913 ст.
Дата смерти02.07.1941
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
01.02.1913 ст.
Отец: Козлов Алексей Прохорович
Мать: Козлова Анна Васильевна
Восприемник: Сычевской волости деревни Ковшово крестьянский сын Михаил Алексеев Козлов.
Призыв на военную службу
11.06.1941
Чебсара, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Чебсарский РВК.
Смерть
02.07.1941
Красноармеец 468 СП. Пропал без вести