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Козлов Семен Алексеевич

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Место рождения

Ковшово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

01.02.1913 ст.

Дата смерти

02.07.1941

Пол

Мужской

Отец

1872 г.р.

Мать

Около 1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1913 ст.

Отец: Козлов Алексей Прохорович

Мать: Козлова Анна Васильевна

Ковшово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Восприемник: Сычевской волости деревни Ковшово крестьянский сын Михаил Алексеев Козлов.
Призыв на военную службу
11.06.1941
Чебсара, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Чебсарский РВК.
Смерть
02.07.1941
Красноармеец 468 СП. Пропал без вести
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