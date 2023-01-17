Козлова Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова Анна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1872 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.10.1902 ст.

Дочь: Козлова Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Козлов Алексей Прохорович

Ковшово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Козлова Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Козлов Алексей Прохорович

Якушкино, Сычевская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Алексей Прохорович

Смерть
Неизвестно
Ковшово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
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