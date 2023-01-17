Козлова Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.10.1902 ст.
Дочь: Козлова Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Козлов Алексей Прохорович
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Козлова Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Козлов Алексей Прохорович
Якушкино, Сычевская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно