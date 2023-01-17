Козлов Алексей Прохорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозлов Алексей Прохорович

Козлов Алексей Прохорович

avatar

Место рождения

Ковшово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Козлов Прохор Андреевич

Мать: Козлова Анастасия Степановна

Ковшово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.10.1902 ст.

Дочь: Козлова Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Козлова Анна Васильевна

Ковшово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
24.03.1906 ст.

Дочь: Козлова Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Козлова Анна Васильевна

Ковшово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Восприемник: деревни Ковшова крестьянка Анна Иванова Смирнова.
Рождение ребёнка
10.07.1909 ст.

Сын: Козлов Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Козлова Анна Васильевна

Ковшово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Восприемник: Высоковской волости деревни Ивантеевка крестьянин Николай Алексеев Крюков.
Рождение ребёнка
02.02.1913 ст.

Сын: Козлов Семен Алексеевич

Мать ребёнка: Козлова Анна Васильевна

Ковшово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Восприемник: Сычевской волости деревни Ковшово крестьянский сын Михаил Алексеев Козлов.
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Козлова Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: Козлова Анна Васильевна

Якушкино, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
29.04.1920

Сын: Козлов Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Козлова Анна Васильевна

Ковшово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Восприемники: деревни Ковшово крестьянин Иван Александров Кустов и крестьянская девица Марья Алексеева Козлова.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Анна Васильевна

Смерть
Неизвестно
Якушкино, Сычевская волость, Вологодский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close