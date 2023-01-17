Козлов Алексей Прохорович
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Рождение ребёнка
26.10.1902 ст.
Дочь: Козлова Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Козлова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
24.03.1906 ст.
Дочь: Козлова Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Козлова Анна Васильевна
Восприемник: деревни Ковшова крестьянка Анна Иванова Смирнова.
Рождение ребёнка
10.07.1909 ст.
Мать ребёнка: Козлова Анна Васильевна
Восприемник: Высоковской волости деревни Ивантеевка крестьянин Николай Алексеев Крюков.
Рождение ребёнка
02.02.1913 ст.
Мать ребёнка: Козлова Анна Васильевна
Восприемник: Сычевской волости деревни Ковшово крестьянский сын Михаил Алексеев Козлов.
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Козлова Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: Козлова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
29.04.1920
Сын: Козлов Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Козлова Анна Васильевна
Восприемники: деревни Ковшово крестьянин Иван Александров Кустов и крестьянская девица Марья Алексеева Козлова.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козлова Анна Васильевна
Смерть
Неизвестно