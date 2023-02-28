Терентьев Владимир Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терентьев Владимир Тимофеевич

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Место рождения

Межевой, Саткинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

Около 01.12.1925

Дата смерти

Около 2005

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 01.12.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Межевой, Саткинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
09.10.1954

Сын: Терентьев Виктор Владимирович

Мать ребёнка: Терентьева Ирина Михайловна

Межевой, Саткинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
01.10.1959

Сын: Терентьев Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Терентьева Ирина Михайловна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
Около 2005
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