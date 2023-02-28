Терентьев Владимир Тимофеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 01.12.1925
Дата смертиОколо 2005
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 01.12.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.10.1954
Сын: Терентьев Виктор Владимирович
Мать ребёнка: Терентьева Ирина Михайловна
Рождение ребёнка
01.10.1959
Сын: Терентьев Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Терентьева Ирина Михайловна
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
Около 2005