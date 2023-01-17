рабочий посёлок Межевой, рабочий посёлок Межевой, Саткинский муниципальный район, Челябинская область (на 2019) — Familio

Межевой

Саткинский муниципальный район, Челябинская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
рабочий посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Златоустовский уезд
1726Саткинская Пристань, деревня.при р. Ае.672353139148Р. — Пристань. Доставка дров и угля на Саткинский завод.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Златоустский уезд, Саткинская волость
982. Пристанинская, деревня бывшая государственная, при реке Ае, дворов 64, жителей 355, 2 лавки

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Златоустовский уезд , Саткинская волость
7Саткинская пристань, д. при реч. Ай, паромная переправа, почт. трак., часов., зем. шк., ма нуф. и 4 бак. лав., кузн.6622107270279Земледелие и обж. угля для Сат. зав., а в зим. время - парев. на зав. угля

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Челябинская область, Саткинский район
326005Межевойраб.посёлок55°10'00"58°48'00"N-40-034

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Челябинская область, Саткинский муниципальный район, Межевое городское поселение
75649158051рп Межевойрабочий поселок
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close