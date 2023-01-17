Межевой
Саткинский муниципальный район, Челябинская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- рабочий посёлок
- Координаты
- СправочникиСправочники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1726Саткинская Пристань, деревня.при р. Ае.672353139148Р. — Пристань. Доставка дров и угля на Саткинский завод.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
982. Пристанинская, деревня бывшая государственная, при реке Ае, дворов 64, жителей 355, 2 лавки
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
7Саткинская пристань, д. при реч. Ай, паромная переправа, почт. трак., часов., зем. шк., ма нуф. и 4 бак. лав., кузн.6622107270279Земледелие и обж. угля для Сат. зав., а в зим. время - парев. на зав. угля
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
326005Межевойраб.посёлок55°10'00"58°48'00"N-40-034
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
75649158051рп Межевойрабочий поселок