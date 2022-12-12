Терентьева (Терещенко) Ирина Михайловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 01.12.1927
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 01.12.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.10.1954
Сын: Терентьев Виктор Владимирович
Отец ребёнка: Терентьев Владимир Тимофеевич
Рождение ребёнка
01.10.1959
Сын: Терентьев Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Терентьев Владимир Тимофеевич
Челябинск, Челябинский, Челябинская область