Терентьева (Терещенко) Ирина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терентьева (Терещенко) Ирина Михайловна

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Место рождения

Межевой, Саткинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

Около 01.12.1927

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 01.12.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Межевой, Саткинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
09.10.1954

Сын: Терентьев Виктор Владимирович

Отец ребёнка: Терентьев Владимир Тимофеевич

Межевой, Саткинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
01.10.1959

Сын: Терентьев Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Терентьев Владимир Тимофеевич

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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