Мочалова (Колесова) Акулина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Колесов Григорий
Мать: Колесова Лукерья
Рождение ребёнка
21.06.1925
Дочь: Курилова Мария
Отец ребёнка: Мочалов Василий Александрович
Рождение ребёнка
02.10.1926
Дочь: Святова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Мочалов Василий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Мочалов Василий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мочалов Иван
Отец ребёнка: Мочалов Василий Александрович
Смерть
1977