Мочалова (Колесова) Акулина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мочалова (Колесова) Акулина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

1977

Пол

Женский

Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Колесов Григорий

Мать: Колесова Лукерья

Рождение ребёнка
21.06.1925

Дочь: Курилова Мария

Отец ребёнка: Мочалов Василий Александрович

Рождение ребёнка
02.10.1926

Дочь: Святова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Мочалов Василий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Мочалов Василий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мочалов Иван

Отец ребёнка: Мочалов Василий Александрович

Смерть
1977