Колесова Лукерья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1887
Сын: Колесов Иван
Отец ребёнка: Колесов Григорий
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Мочалова Акулина Григорьевна
Отец ребёнка: Колесов Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета
Отец ребёнка: Колесов Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Колесов Григорий
Смерть
Неизвестно