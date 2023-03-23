Колесова Лукерья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесова Лукерья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887

Сын: Колесов Иван

Отец ребёнка: Колесов Григорий

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Мочалова Акулина Григорьевна

Отец ребёнка: Колесов Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета

Отец ребёнка: Колесов Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Колесов Григорий

Смерть
Неизвестно
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