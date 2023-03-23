Колесов Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1887
Сын: Колесов Иван
Мать ребёнка: Колесова Лукерья
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Мочалова Акулина Григорьевна
Мать ребёнка: Колесова Лукерья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета
Мать ребёнка: Колесова Лукерья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Колесова Лукерья
Смерть
Неизвестно