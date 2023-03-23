Колесов Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесов Григорий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887

Сын: Колесов Иван

Мать ребёнка: Колесова Лукерья

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Мочалова Акулина Григорьевна

Мать ребёнка: Колесова Лукерья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета

Мать ребёнка: Колесова Лукерья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Колесова Лукерья

Смерть
Неизвестно
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