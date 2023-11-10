Беленова Матрена Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беленова Матрена Митрофановна

Место рождения

Избище, Семилукский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 1910

Дата смерти

С 1975 по 1985

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910

Отец: Митрофан

Мать: не указана

Избище, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1930

Дочь: Уварова Анна Ионовна

Отец ребёнка: Беленов Ион Прохорович

Избище, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
С 1931 по 1933

Сын: Беленов Алексей Ионович

Отец ребёнка: Беленов Ион Прохорович

Избище, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.01.1934

Дочь: Беленова Мария Ионовна

Отец ребёнка: Беленов Ион Прохорович

Избище, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1937

Дочь: Беленова Екатерина Ионовна

Отец ребёнка: Беленов Ион Прохорович

Избище, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1939

Дочь: Беленова Валентина Ионовна

Отец ребёнка: Беленов Ион Прохорович

Избище, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
С 1975 по 1985
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Умерла в возрасте за 80 лет
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