Беленова Матрена Митрофановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1910
Дата смертиС 1975 по 1985
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910
Отец: Митрофан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1930
Дочь: Уварова Анна Ионовна
Отец ребёнка: Беленов Ион Прохорович
Рождение ребёнка
С 1931 по 1933
Отец ребёнка: Беленов Ион Прохорович
Рождение ребёнка
01.01.1934
Дочь: Беленова Мария Ионовна
Отец ребёнка: Беленов Ион Прохорович
Рождение ребёнка
Около 1937
Дочь: Беленова Екатерина Ионовна
Отец ребёнка: Беленов Ион Прохорович
Рождение ребёнка
Около 1939
Дочь: Беленова Валентина Ионовна
Отец ребёнка: Беленов Ион Прохорович
Смерть
С 1975 по 1985
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Умерла в возрасте за 80 лет