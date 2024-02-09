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Беленов Ион Прохорович

Место рождения

Избище, Семилукский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1907

Дата смерти

16.01.1945

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Беленов Прохор

Мать: не указана

Избище, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1930

Дочь: Уварова Анна Ионовна

Мать ребёнка: Беленова Матрена Митрофановна

Избище, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
С 1931 по 1933

Сын: Беленов Алексей Ионович

Мать ребёнка: Беленова Матрена Митрофановна

Избище, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.01.1934

Дочь: Беленова Мария Ионовна

Мать ребёнка: Беленова Матрена Митрофановна

Избище, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1937

Дочь: Беленова Екатерина Ионовна

Мать ребёнка: Беленова Матрена Митрофановна

Избище, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1939

Дочь: Беленова Валентина Ионовна

Мать ребёнка: Беленова Матрена Митрофановна

Избище, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
16.01.1945
В 38 лет погиб в Польше в ВОВ https://www.prussia39.ru/memory/warrior.php?wid=173534
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