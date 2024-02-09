Беленов Ион Прохорович
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смерти16.01.1945
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Беленов Прохор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1930
Дочь: Уварова Анна Ионовна
Мать ребёнка: Беленова Матрена Митрофановна
Рождение ребёнка
С 1931 по 1933
Мать ребёнка: Беленова Матрена Митрофановна
Рождение ребёнка
01.01.1934
Дочь: Беленова Мария Ионовна
Мать ребёнка: Беленова Матрена Митрофановна
Рождение ребёнка
Около 1937
Дочь: Беленова Екатерина Ионовна
Мать ребёнка: Беленова Матрена Митрофановна
Рождение ребёнка
Около 1939
Дочь: Беленова Валентина Ионовна
Мать ребёнка: Беленова Матрена Митрофановна
Смерть
16.01.1945
В 38 лет погиб в Польше в ВОВ https://www.prussia39.ru/memory/warrior.php?wid=173534