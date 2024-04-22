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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Опись конной просорушки жителей с. Избищи Нижне-Ведугской волости Землянского уезда Ильи и Алпата Евдокимовичей Елфимовых. 1905 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Показать все
Опись водяной мельницы, коноплянки и сукновалки жителей с. Избища Нижне-Ведугской волости Землянского уезда Артамона Панкратьевича и Константина Артамоновича Шендриковых, Показать все
Дело о Сафонове Дмитрии Дмитриевиче, крестьянине с. Избище, Нижневедугской волости, Землянского уезда, обвинявшемся в оскорблении царской фамилии. 1899–1900 гг. // Гос. а Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1688Избище (Гончариха), с. каз.при руч. Гончарихе.254036517001750Церковь православная.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
710. Избище, село бывшее государственное, дворов 546, жителей 4225, церковь православная, 3 лавки
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Избище (Гончариха).2188селоИзбищен.6695292
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
8074Избищесело51°43'с.ш.38°35'в.д.M-37-006
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
20649452121с Избищесело