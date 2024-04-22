село Избище, село Избище, Семилукский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Избище

Семилукский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Опись конной просорушки жителей с. Избищи Нижне-Ведугской волости Землянского уезда Ильи и Алпата Евдокимовичей Елфимовых. 1905 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Показать все
Опись водяной мельницы, коноплянки и сукновалки жителей с. Избища Нижне-Ведугской волости Землянского уезда Артамона Панкратьевича и Константина Артамоновича Шендриковых, Показать все
Дело о Сафонове Дмитрии Дмитриевиче, крестьянине с. Избище, Нижневедугской волости, Землянского уезда, обвинявшемся в оскорблении царской фамилии. 1899–1900 гг. // Гос. а Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Землянский уезд
1688Избище (Гончариха), с. каз.при руч. Гончарихе.254036517001750Церковь православная.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Землянский уезд, Нижне-Ведугская волость
710. Избище, село бывшее государственное, дворов 546, жителей 4225, церковь православная, 3 лавки

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Землянский уезд, Нижневедугская волость
Избище (Гончариха).2188селоИзбищен.6695292

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Семилукский район
8074Избищесело51°43'с.ш.38°35'в.д.M-37-006

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Семилукский муниципальный район, Нижневедугское сельское поселение
20649452121с Избищесело
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