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Беленова Мария Ионовна

Место рождения

Избище, Семилукский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

01.01.1934

Дата смерти

05.12.2003

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1934

Отец: Беленов Ион Прохорович

Мать: Беленова Матрена Митрофановна

Избище, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Место жительства
По 1954
Избище, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Место жительства
С 1955
Ткуарчал, Ткуарчалский район
Бракосочетание
03.06.1956

Муж: Погосян Метакс Вартанович

Ткуарчал, Ткуарчалский район
Есть фото свидетельства о браке
Рождение ребёнка
19.03.1957

Дочь: Литвинова Светлана Метасовна

Отец ребёнка: Погосян Метакс Вартанович

Место жительства
Около 1960
Сухум, Город Сухум
Смерть
05.12.2003
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
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