Беленова Мария Ионовна
Место рождения
Дата рождения01.01.1934
Дата смерти05.12.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1934
Место жительства
По 1954
Место жительства
С 1955
Бракосочетание
03.06.1956
Есть фото свидетельства о браке
Рождение ребёнка
19.03.1957
Дочь: Литвинова Светлана Метасовна
Отец ребёнка: Погосян Метакс Вартанович
Место жительства
Около 1960
Сухум, Город Сухум
Смерть
05.12.2003
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область