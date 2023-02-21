Егорова (Легкова) Вера Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Легков Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колесникова Елена Владимировна
Отец ребёнка: Егоров Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Егоров Максим Владимирович
Отец ребёнка: Егоров Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Егоров Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шашков Александр
Отец ребёнка: не указан