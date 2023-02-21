Егорова (Легкова) Вера Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова (Легкова) Вера Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Легков Николай

Мать: Легкова Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колесникова Елена Владимировна

Отец ребёнка: Егоров Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егоров Максим Владимирович

Отец ребёнка: Егоров Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егоров Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шашков Александр

Отец ребёнка: не указан

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