Егоров Максим Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Егоров Владимир
Мать: Егорова Вера Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Егорова Вероника Максимовна
Мать ребёнка: Егорова Евгения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Егорова Евгения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Егорова Евгения
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Егорова Евгения
Смерть
Неизвестно