Легков Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Легкова Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Легкова Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Легков Николай Николаевич
Мать ребёнка: Легкова Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Легкова Вера Николаевна
Мать ребёнка: Легкова Александра Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно