Легкова (Карпова) Александра Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Карпов Алексей Николаевич
Мать: Карпова Елена Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Легкова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Легков Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Легков Николай Николаевич
Отец ребёнка: Легков Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Легкова Вера Николаевна
Отец ребёнка: Легков Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Легков Николай
Смерть
Неизвестно