Легкова (Карпова) Александра Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Легкова (Карпова) Александра Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Карпов Алексей Николаевич

Мать: Карпова Елена Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Легкова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Легков Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Легков Николай Николаевич

Отец ребёнка: Легков Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Легкова Вера Николаевна

Отец ребёнка: Легков Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Легков Николай

Смерть
Неизвестно
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