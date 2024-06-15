Обухов Александр Николаевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.01.1896
Дочь: (Обухова) Мария Александровна
Мать ребёнка: Обухова (Сахарова) Клавдия Иванова
Бракосочетание
07.01.1896
Рождение ребёнка
21.11.1896
Сын: Обухов Николай Александрович
Мать ребёнка: Обухова (Сахарова) Клавдия Иванова
Смерть
Неизвестно