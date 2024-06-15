Обухов Александр Николаевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Обухов Александр Николаевич

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Обухов Николай Павлович

Мать: Обухова (Лопнева) Елена Андреевна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
05.01.1896

Дочь: (Обухова) Мария Александровна

Мать ребёнка: Обухова (Сахарова) Клавдия Иванова

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
07.01.1896

Жена: Обухова (Сахарова) Клавдия Иванова

Рождение ребёнка
21.11.1896

Сын: Обухов Николай Александрович

Мать ребёнка: Обухова (Сахарова) Клавдия Иванова

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно

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