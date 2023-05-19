Обухов Николай Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.08.1882
Сын: Обухов Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Обухова Елена Андреевна
Рождение ребёнка
14.09.1886
Дочь: Елена Николаевна
Мать ребёнка: Обухова Елена Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Обухова Елена Андреевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно