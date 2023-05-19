Обухов Николай Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухов Николай Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.08.1882

Сын: Обухов Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Обухова Елена Андреевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
14.09.1886

Дочь: Елена Николаевна

Мать ребёнка: Обухова Елена Андреевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Обухова Елена Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
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