Билалова Харрасова Тансылу Ибрагимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Билалова Харрасова Тансылу Ибрагимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1936

Дата смерти

2005

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1936

Отец: Харрасов Ибрагим Харрасович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.03.1968

Сын: Билалов Дамир Шагбалович

Отец ребёнка: Билалов Шагбал Хисамович

Абзаково, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Билалова Миляуша Шагбаловна

Отец ребёнка: Билалов Шагбал Хисамович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Байбулатов Ирик

Отец ребёнка: не указан

Смерть
2005
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