Билалова Харрасова Тансылу Ибрагимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1936
Дата смерти2005
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1936
Отец: Харрасов Ибрагим Харрасович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.03.1968
Отец ребёнка: Билалов Шагбал Хисамович
Абзаково, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Билалова Миляуша Шагбаловна
Отец ребёнка: Билалов Шагбал Хисамович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Байбулатов Ирик
Отец ребёнка: не указан
Смерть
2005