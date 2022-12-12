село Абзаково, село Абзаково, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Абзаково

Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Верхнеуральский уезд
542Абзакова (Тябяк), д. вл.при рч. Балагазы, близь горы Урала.501879329296Мечеть 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Верхнеуральский уезд, Кубеляк-Телевская волость
315. Абзаково (Тябяк), деревня бывшая государственная, при речке Балагазы, дв, 79, жителей 537, мечеть

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Белорецкий район
523640Абзаковосело53°50'00"58°35'00"N-40-082

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Белорецкий муниципальный район, Сельское поселение Абзаковский сельсовет
80611404101с Абзаковосело
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