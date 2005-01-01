Билалова Миляуша Шагбаловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Билалова Дана
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Билалова Самира
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Билалов Самат
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Билалов Айсуак
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Билалов Азат
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Билалов Марсель Рамилевич
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно