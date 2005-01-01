Билалова Миляуша Шагбаловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Билалова Миляуша Шагбаловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Билалов Шагбал Хисамович

Мать: Билалова Харрасова Тансылу Ибрагимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Билалова Дана

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Билалова Самира

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Билалов Самат

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Билалов Айсуак

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Билалов Азат

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Билалов Марсель Рамилевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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