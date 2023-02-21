Билалов Шагбал Хисамович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.11.1936
Дата смерти2016
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1936
Отец: Билалов Хисам Билалович
Мать: Билалова Салиха
Рождение ребёнка
14.03.1968
Мать ребёнка: Билалова Харрасова Тансылу Ибрагимовна
Абзаково, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Билалова Миляуша Шагбаловна
Мать ребёнка: Билалова Харрасова Тансылу Ибрагимовна
Смерть
2016