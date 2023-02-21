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Билалов Шагбал Хисамович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.11.1936

Дата смерти

2016

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1936

Отец: Билалов Хисам Билалович

Мать: Билалова Салиха

Рождение ребёнка
14.03.1968

Сын: Билалов Дамир Шагбалович

Мать ребёнка: Билалова Харрасова Тансылу Ибрагимовна

Абзаково, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Билалова Миляуша Шагбаловна

Мать ребёнка: Билалова Харрасова Тансылу Ибрагимовна

Смерть
2016
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