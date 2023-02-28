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Кутузов Артемий Александрович

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Место рождения

Артын, Муромцевский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Кутузов Александр Фадеевич

Мать: Кутузова Авдотья

Артын, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Надежда Артемьевна

Мать ребёнка: Кутузова ?

Артын, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Кутузов Матвей Артемьевич

Мать ребёнка: Кутузова ?

Артын, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Хиона Артемьевна

Мать ребёнка: Кутузова ?

Артын, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Мария Артемьевна

Мать ребёнка: Кутузова ?

Артын, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кутузова ?

Смерть
Неизвестно
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