Кутузов Артемий Александрович
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Кутузов Александр Фадеевич
Мать: Кутузова Авдотья
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Надежда Артемьевна
Мать ребёнка: Кутузова ?
Рождение ребёнка
1842
Сын: Кутузов Матвей Артемьевич
Мать ребёнка: Кутузова ?
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Хиона Артемьевна
Мать ребёнка: Кутузова ?
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Мария Артемьевна
Мать ребёнка: Кутузова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кутузова ?
Смерть
Неизвестно