Кутузова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Надежда Артемьевна
Отец ребёнка: Кутузов Артемий Александрович
Рождение ребёнка
1842
Сын: Кутузов Матвей Артемьевич
Отец ребёнка: Кутузов Артемий Александрович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Хиона Артемьевна
Отец ребёнка: Кутузов Артемий Александрович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Мария Артемьевна
Отец ребёнка: Кутузов Артемий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно