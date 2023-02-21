Кутузова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутузова ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Надежда Артемьевна

Отец ребёнка: Кутузов Артемий Александрович

Артын, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Кутузов Матвей Артемьевич

Отец ребёнка: Кутузов Артемий Александрович

Артын, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Хиона Артемьевна

Отец ребёнка: Кутузов Артемий Александрович

Артын, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Мария Артемьевна

Отец ребёнка: Кутузов Артемий Александрович

Артын, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кутузов Артемий Александрович

Смерть
Неизвестно
Артын, Муромцевский муниципальный район, Омская область
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