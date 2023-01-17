Кутузов Александр Фадеевич
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Кутузов Фадей Иванович
Мать: Кутузова ?
Рождение ребёнка
1801
Сын: Кутузов Петр Александрович
Мать ребёнка: Кутузова Авдотья
Рождение ребёнка
1809
Сын: Кутузов Яков Александрович
Мать ребёнка: Кутузова Авдотья
Рождение ребёнка
1810
Сын: Кутузов Василий Александрович
Мать ребёнка: Кутузова Авдотья
Рождение ребёнка
1817
Сын: Кутузов Артемий Александрович
Мать ребёнка: Кутузова Авдотья
Рождение ребёнка
1821
Сын: Кутузов Иван Александрович
Мать ребёнка: Кутузова Авдотья
Рождение ребёнка
1823
Сын: Кутузов Василий Александрович
Мать ребёнка: Кутузова Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кутузова Авдотья
Смерть
Неизвестно