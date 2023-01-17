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Кутузов Александр Фадеевич

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Место рождения

Артын, Муромцевский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Кутузов Фадей Иванович

Мать: Кутузова ?

Артын, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Кутузов Петр Александрович

Мать ребёнка: Кутузова Авдотья

Артын, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Кутузов Яков Александрович

Мать ребёнка: Кутузова Авдотья

Артын, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Кутузов Василий Александрович

Мать ребёнка: Кутузова Авдотья

Артын, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Кутузов Артемий Александрович

Мать ребёнка: Кутузова Авдотья

Артын, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Кутузов Иван Александрович

Мать ребёнка: Кутузова Авдотья

Артын, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Кутузов Василий Александрович

Мать ребёнка: Кутузова Авдотья

Артын, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кутузова Авдотья

Смерть
Неизвестно
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