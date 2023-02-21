Кутузова Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутузова Авдотья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1801

Сын: Кутузов Петр Александрович

Отец ребёнка: Кутузов Александр Фадеевич

Артын, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Кутузов Яков Александрович

Отец ребёнка: Кутузов Александр Фадеевич

Артын, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Кутузов Василий Александрович

Отец ребёнка: Кутузов Александр Фадеевич

Артын, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Кутузов Артемий Александрович

Отец ребёнка: Кутузов Александр Фадеевич

Артын, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Кутузов Иван Александрович

Отец ребёнка: Кутузов Александр Фадеевич

Артын, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Кутузов Василий Александрович

Отец ребёнка: Кутузов Александр Фадеевич

Артын, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кутузов Александр Фадеевич

Смерть
Неизвестно
Артын, Муромцевский муниципальный район, Омская область
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