Кутузова Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1801
Сын: Кутузов Петр Александрович
Отец ребёнка: Кутузов Александр Фадеевич
Рождение ребёнка
1809
Сын: Кутузов Яков Александрович
Отец ребёнка: Кутузов Александр Фадеевич
Рождение ребёнка
1810
Сын: Кутузов Василий Александрович
Отец ребёнка: Кутузов Александр Фадеевич
Рождение ребёнка
1817
Сын: Кутузов Артемий Александрович
Отец ребёнка: Кутузов Александр Фадеевич
Рождение ребёнка
1821
Сын: Кутузов Иван Александрович
Отец ребёнка: Кутузов Александр Фадеевич
Рождение ребёнка
1823
Сын: Кутузов Василий Александрович
Отец ребёнка: Кутузов Александр Фадеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно