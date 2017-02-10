Лазовская (Алексютина) Антонина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.07.1936
Дата смерти10.02.2017
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1936
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лазовская Анжела Александровна
Отец ребёнка: Лазовский Александр Викентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лазовский Валерий Александрович
Отец ребёнка: Лазовский Александр Викентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.02.2017