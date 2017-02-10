Лазовская (Алексютина) Антонина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазовская (Алексютина) Антонина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.07.1936

Дата смерти

10.02.2017

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1936

Отец: Алексютин Николай Андреевич

Мать: Алексютина Ксения Анисимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лазовская Анжела Александровна

Отец ребёнка: Лазовский Александр Викентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лазовский Валерий Александрович

Отец ребёнка: Лазовский Александр Викентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лазовский Александр Викентьевич

Смерть
10.02.2017
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