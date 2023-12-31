Алексютин Николай Андреевич
Место рожденияОрловская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1944
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Алексютин Андрей
Орловская губерния
Рождение ребёнка
04.07.1936
Дочь: Лазовская Антонина Николаевна
Мать ребёнка: Алексютина Ксения Анисимовна
Рождение ребёнка
21.01.1940
Сын: Алексютин Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Алексютина Ксения Анисимовна
Смерть
1944