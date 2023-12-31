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Алексютин Николай Андреевич

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Место рождения

Орловская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алексютин Андрей

Мать: Алексютина Татьяна Трофимовна

Орловская губерния
Рождение ребёнка
04.07.1936

Дочь: Лазовская Антонина Николаевна

Мать ребёнка: Алексютина Ксения Анисимовна

Рождение ребёнка
21.01.1940

Сын: Алексютин Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Алексютина Ксения Анисимовна

Смерть
1944
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